Говорячи про повномасштабну війну РФ проти України, він заявив, що це не вплинуло на його любов до країни-агресора.

Французький актор Жерар Депардьє, який має громадянство Росії, в черговий раз відзначився скандальною заявою. Він назвав війну "нісенітницею" і "божевіллям людей".

За словами Депардьє, він не береться судити війни і вторгнення. Однак, говорячи про повномасштабну війну РФ проти України, він заявив, що це не вплинуло на його любов до країни-агресора.

"Для мене нічого не змінилося. Я все ще росіянин. Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру. Але я вважаю за краще уникати розмов на цю тему, ніхто не може сказати про неї нічого путнього", - розповів скандальний актор німецькому виданню Augsburger Allgemeine Zeitung.

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Також Депардьє прокоментував свою заяву, яку він робив у березні. Тоді актор засудив війну і назвав її "братовбивчою", проте він не назвав Путіна агресором, не визнав, що це РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. Нині ж скандальний фанат Росії повністю відхрестився від своїх слів.

"Я ненавиджу, коли змішують політику і акторську майстерність. Я не хочу говорити з цього приводу більше, ніж: війна - це велика нісенітниця", - заявив Депардьє.

Нагадаємо, восени 2022 року стало відомо, що любитель Путіна Депардьє закриває свій продюсерський центр в Росії.

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