Не всі користувачі мережі розділили його щастя.

Шоумен Андрій Джеджула поділився з шанувальниками радістю - в Україну повернувся його син Даніель, з яким вони не бачилися два роки. Хлопець разом з мамою Сантою Дімопулос з початку повномасштабного російського вторгнення живе за кордоном.

На своїй сторінці в Instagram Джеджула розповів, що пропав з соцмереж, тому що проводить час з дитиною.

"Тиждень з вами не спілкувалася, на це багато причин. Перша з них, найголовніша, - тут є один хлопець, який два роки не був в Україні", - поділився шоумен.

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Більшість користувачів мережі пораділи за батька і сина, що вони нарешті зустрілися. Однак знайшлися і ті, хто дорікнув Джеджулу за те, що він дозволив синові повернутися в Україну, коли в країні йде війна.

"Чесно, не розумію - коли є можливість, щоб діти були далеко від цього жаху, привозити їх в Україну. Сама живу в Запоріжжі - прифронтове місто. Страшно, але жити можна, але без дітей. Це моя особиста думка", - написала одна з дівчат.

На цей коментар відповів сам Даніель. Він написав: "Я сам захотів приїхати. Заспокойтеся!"

Джеджула додав, що у них з сином багато справ в Україні - потрібно отримати паспорт, а також пройти медогляд.

Нагадаємо, раніше Джеджула виправдався після слів, що не спілкується з сином через війну.

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