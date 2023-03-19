За його словами, він продовжує спілкуватися з 14-річним спадкоємцем.

Ще недавно український шоумен Андрій Джеджула заявив, що не спілкується з 14-річним сином через різні політичні погляди. Він говорив, що його спадкоємець живе з мамою Сантою Дімопулос за кордоном і не розуміє, що відбувається в його рідній Україні.

Ця новина відразу ж розлетілася мережею, після чого Джеджула поспішив виправдатися. Він заявив, що його син - справжній патріот, тому вони спілкуються.

"З сином я спілкуюся. З ним все добре. І вже точно немає ніяких суперечок з політичних тем. Він справжній патріот, як і його батько. З сином ми з цієї ситуації просто поржали", – сказав Джеджула в Instagram.

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Зазначимо, Санта Дімопулос на початку повномасштабного вторгнення поїхала за кордон з сином Даніелем, якого народила в шлюбі з Джеджулою. Сам шоумен говорив, що дозволу на виїзд дитини у нього ніхто не питав.

Хто такий Андрій Джеджула

Джеджула - український шоумен і телеведучий. Він був ведучим програм "Сніданок з 1+1", " Хто вартий більшого?", "Богиня шопінгу" та інших.

Також відомо, що він знімався в кіно. Зокрема, в 2013 році Андрій отримав головну роль у фільмі "Втрачене місто". У 2016 році він зіграв Марата в українсько-литовській комедії "Ніч святого Валентина". У 2020 році в кінотеатрах відбулася прем'єра комедії "Гола правда" з Андрієм Джеджулою в головній ролі.

Нагадаємо, раніше Джеджула звинуватив колишню дружину у брехні і поскаржився на заборону спілкування з дитиною.

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