За її словами, це рішення вона ухвалила ще в 20 років.

47-річна українська співачка Лама неодноразово говорила про те, що не відчуває тяги до материнства. За її словами, ще в 20 років вона зрозуміла, що не буде народжувати спадкоємців.

Як вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, це рішення було виваженим. Її обранець Роман, з яким вона вже багато років перебуває в цивільному шлюбі, повністю підтримує її в цьому.

"Я реалізована. Музика, пісні - мої діти. Бути мамою це велика відповідальність і це теж мистецтво. Ти повністю повинен в це пірнути і тільки туди. Ніколи не хотіла дітей. Ти не хочеш і тобі це не дається. Зі мною це працює", - зізналася артистка.

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Відомо, що до стосунків з Романом Лама офіційно була заміжня. Весілля вона зіграла в 18 років. І навіть в першому шлюбі у неї не з'явилися діти. Як до цього ставився її екс-чоловік - невідомо.

Крім того, Лама зізналася, що той шлюб тривав близько року. Коли вона повідомила екс-чоловікові, що їм потрібно розлучитися, тому що в житті співачки з'явився інший чоловік, вона плакала. Однак під час самого розлучення артистка, як вона сказала, сміялася.

Нагадаємо, Лама розсекретила таємницю свого зникнення зі сцени.

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