Українська виконавиця на десять років залишила шоу-бізнес.

Співачка Лама (Наталя Дзеньків) вирішила перепочити та залишила український шоу-бізнес. Про це артистка розповіла в інтерв’ю Rostyslove Production.

"Були періоди, коли я розуміла, що мені потрібно трошки відійти від шоу-бізнесу. Завжди розуміла, що я була якось трошки не про шоу-бізнес. Це була якась окрема планета. Були моменти, з якими я розуміла, що не можу ужитися. Що є речі, які я не хочу робити. Багато дискомфортних емоцій. Я хотіла, щоб усе в мене відбувалося гармонійно. Я зрозуміла, що писатиму пісню тоді, коли я хочу. Ніякої штучності", - уточнила знаменитість.

Вона додала, що дійшла до неврозу. "Часто не спала ночами, дуже часто зривала зйомки кліпів. Я зрозуміла, що мені дуже некомфортно. Тоді я заглибилася у духовний розвиток. Вивчала психотерапію, психологію, кардіологію. Я зрозуміла, що мені потрібен комфортний графік. У 2012 помер батько, я не могла вийти навіть із дому. Мене ловила напівпанічна атака. Концерти в такому стані не могла давати", - пригадала співачка.

Нещодавно Лама випустила трек "Мій друг", який присвятила Каріму Гуламову.

Чим відома Лама

Співачка Лама стала справжньою зіркою в 2000-х роках, вона швидко завоювала любов української публіки своєю чуттєвістю, нотками меланхолії та проникливістю хітів. Співачку дуже надихає на творчість зв'язок з природою. Найяскравіші хіти Лами - "Світло і тінь", "Моє серце", "Мені так треба", "Знаєш, як болить".

Додамо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лама не залишила Україну, а зайнялася волонтерською діяльністю.

Раніше УНІАН писав, що українська співачка приголомшила зізнанням, як у дитинстві її булили батьки.

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