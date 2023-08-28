Співачка страждає від нестерпних болей в спині.

Британська співачка Адель знепритомніла прямо під час свого сольного концерту. Артистці стало зле через хворобу, від якої вона страждає вже багато років.

Як повідомляє The Sun, знаменитість знайшли без свідомості за лаштунками одного з концертних залів у Лас-Вегасі. Під час виступу Адель стало зле, тому вона пішла за лаштунки, де і знепритомніла.

Команда співачки відразу ж кинулася до неї і надала першу медичну допомогу. На щастя, їм вдалося привести до тями артистку, після чого вона продовжила виступ.

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Відзначається, що причиною поганого самопочуття Адель став радикуліт. Співачка вже багато років страждає від болю в спині, з яким нічого не може зробити.

"Вони (команда артистки, - УНІАН) підняли мене з підлоги. Зараз я збираюся сісти і відпочити від радикуліту", - повідомила Адель.

Раніше знаменитість розповідала, що зазвичай радикуліт загострюється через стрес або неправильну поставу. Через це вона почала займатися спортом, але часом хвороба все ж нагадує про себе.

Нагадаємо, Елтон Джон потрапив до лікарні після нещасного випадку.

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