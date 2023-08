Зараз він перебуває під наглядом лікарів.

76-річний британський співак Елтон Джон потрапив до лікарні після падіння у своєму будинку в Ніцці. Як повідомляє газета Nice Matin, інцидент стався вночі з 27 на 28 серпня.

Сьогодні вранці його госпіталізували в одну з лікарень Монако. Відзначається, що у артиста незначні травми, проте спостереження лікарів не завадить.

Варто відзначити, що останні кілька років проблеми зі здоров'ям ніби переслідують знаменитість. У 2020 році він скасував турне через пневмонію, в результаті якої втратив голос.

Ще кількома роками раніше він переніс складну операцію. Так, в 2017 році у нього виявили рак простати. Після операції з видалення ракових клітин у нього почалися ускладнення.

Елтон опинився в реанімації, а після чого з'ясувалося, що у нього з'явилася ще й інфекція. Джон у своїх мемуарах розповідав, що лікарі не давали йому ніяких гарантій, а навіть навпаки говорили тоді, що до смерті йому залишилося всього лише 24 години.

Чим відомий Елтон Джон

Елтон Джон - успішний британський музикант, який отримав масу престижних премій - "Греммі", "Оскар", "Золотий глобус", "Тоні" та інші.

Серед його найпопулярніших пісень такі як "I'm Still Standing", "Sacrifice", "Cold Heart", "Don't Go Breaking My Heart", "Hold Me Closer" і так далі.

Відомо, що Елтон Джон справив помітний вплив на розвиток легкого року. Один з найбільш комерційно успішних виконавців 1970-х років і один з найуспішніших рок-виконавців Великої Британії.

