Зірка визнала, що нині актори працюють лише тому, що дійсно хочуть створювати українське кіно, а не заради грошей.

Відома українська актриса Наталка Денисенко розповіла про те, що відчувала на початку повномасштабної війни, яку 24 лютого 2022 року проти нашої країни розв'язала РФ. Також зірка "Кріпосної" не стала приховувати, що нині стала заробляти набагато менше.

"Коли усе почалося, і коли чоловік нас вивіз сином в Яремче, то в мене була така депресія... Мені здавалося, що все, нічого не буде, це кінець. Я взагалі не думала, що щось може бути, якісь серіали. Взагалі, чим я займалась, що я робила для своєї країни? Ми знімали серіали російською мовою які продавали і в РФ, і у нас показували... Я не розуміла, що взагалі відбувається у нас в країні", - зізналася Денисенко у спеціальному інтерв'ю, яке Анатоліч Анатоліч випустив до Дня Незалежності України.

Тоді вона думала, що більше не зможе працювати актрисою. Також зірка відчувала докори сумління через те, що раніше знімалася у російськомовних серіалах.

"Твоє життя проноситься і ти розумієш, що ти нічого не нічого не зробив, а ти усе зробив для того, щоб ця війна відбулася. У мене був такий злам, дуже важко було. Я думала, що взагалі вже не буду актрисою. Які там мультики, які зйомки. Але ми вийшли з цієї депресії, з цього занепаду", - розповіла Денисенко.

Нині актриса повернулася до роботи. Втім, її доходи впали. Раніше Денисенко могла купувати набагато більше, а зараз грошей вистачає лише на донати та на звичайне життя.

"Гонорари ну взагалі не ті. Ми просто працюємо, тому що нам хочеться працювати. Якусь копійку заробляємо, це не такі гроші. Раніше були достойні гонорари. Ми з чоловіком працювали і купили квартиру, машини. А зараз ти не можеш собі дозволити. Лише донати і на твоє життя, отак працює. Але це українською мовою, це наше виробництво, наші актори. Наші актори взагалі неймовірні, круті, найкращі", - розповіла актриса.

Нагадаємо, нещодавно Денисенко показала, як у кіно знімають еротичні сцени. Актриса поспілкувалася з фанами та не змогла уникнути "незручних" запитань.

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