Шоумен висловився про важливість української мови.

Український шоумен і телеведучий Олександр Педан розповів, що на початку своєї кар'єри розмовляв російською мовою, яка могла йому вартувати великого майбутнього.

"Я був ведучим "Comedy Club Україна". На самому старті цього проекту. Продюсер сказав: "Все нормально, крім цього хлопчика, який не знає української". Я взяв і вивчив мову! Було важко. Потім був "Підйом" з україномовними Притулою і Фреймут. Це нелегко, але потрібно! Це важкий, але важливий для України крок", - сказав Педан.

Також він закликав і інших російськомовних українців перейти на державну мову, навіть якщо вона у них не "чиста". Шоумен запевнив, що таке прагнення жителів України потрібно підтримувати, а не тролити їх за суржик.

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Нагадаємо, раніше Олександр Педан присоромив Єфросиніну і Полякову за російську мову.

"Всі розмови від публічних осіб про те, що їм важко переходити на українську - це все гра на боці російської пропаганди", - сказав шоумен.

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