Співачка не розкрила деталей своєї хвороби.

Українська співачка Аліна Гросу вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла, що кілька днів тому їй зробили операцію. При цьому деталей хвороби вона не розкрила.

Вона зазначила, що хірурги робили їй операцію аж три з половиною години. Коли вона отямилася після наркозу, зробила фото з лікарняного ліжка і поділилася ним в соцмережах.

"У мене в житті якийсь треш вже дуже довгий час був. Нещодавно, а точніше позавчора, мені робили операцію три з половиною години", – поділилася співачка. Відео дня

Також Гросу додала, що зараз її стан трохи покращився. Дівчина висловила надію на те, що незабаром зможе повернутися додому до своїх близьких і рідних.

Нагадаємо, в липні 2022 року Аліна Гросу потрапила до лікарні, де лежала під крапельницями. Тоді зірка теж не стала уточнювати, що з нею сталося.

"Нерви - це погано", - лаконічно сказала тоді співачка.

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