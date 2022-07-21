Співачка лежить під крапельницею.

Українська співачка Аліна Гросу, яка з початку повномасштабної війни в Україні займається волонтерством, потрапила до лікарні. Вона лежить під крапельницею.

Зірка показала знімок, зроблений на лікарняному ліжку. При цьому вона не розповіла, що з нею сталося. Ймовірно, на самопочутті Гросу позначилися нерви.

"Нерви - це погано", - підписала фото артистка.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розповів, де зараз знаходиться Аліна Гросу і її коханий-росіянин, актор Роман Полянський.

За його словами, зараз закохані знаходяться на заході України. Батько Аліни запрошував Зіброва до Чернівців, де він і побачився зі співачкою та її бойфрендом. Також він поділився, що Роман Полянський має проукраїнську позицію і всіляко засуджує війну в нашій країні.

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