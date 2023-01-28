Артистка восени 2022 року перенесла операцію, а зараз проходить реабілітацію.

Українська співачка Аліна Гросу потрапила до лікарні в США. Зараз вона перебуває в американському госпіталі на реабілітації - відновлюється після перенесеної восени операції.

Артистка розповіла, що для неї там є не дуже приємні процедури, проте це частина терапії, тому пропускати їх не можна. Після операції Гросу сподівалася, що сама зможе прийти у форму, але їй знадобилася допомога фахівців:

Ось що ще розповіла у своєму блозі зірка:

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"Госпіталь повністю спрямований на реабілітацію, відновлення організму, підняття імунної системи, очищення організму, оздоровлення. Підйом дуже ранній, близько 6 ранку. Дуже велика кількість ліків, процедури. Деякі болючі, деякі не дуже приємні. З прикольного - тут є йога".

Знаменитість показала, що в лікарні її годують вегетаріанською їжею. Про свого екс-коханого Романа Полянського Аліна не згадувала.

Куди подівся наречений Гросу

У 2021 році співачка Аліна Гросу повідомила, що закрутила стосунки з російським актором Романом Полянським. У них все розвивалося добре, в інтерв'ю обидва артисти навіть говорили про бажання завести дітей, проте після 24 лютого 2022 року Полянський несподівано зник.

Він ніяк не коментував війну в Україні, не з'являвся в stories у Аліни, а в кінці 2022 і зовсім засвітився на заході в Москві. Публіка припустила, що пара розлучилася.

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