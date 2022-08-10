Також артистка показала дитину.

Українська співачка Аліна Гросу розповіла про поповнення в родині і показала дитину. Виявляється, що малюка народила дружина її брата.

Крім того, сьогодні жінка відзначає і свій день народження. Тому співачка вирішила її привітати з таким знаменним днем.

"Цей місяць у нас повний прекрасних днів народжень. Хочу привітати нашу прекрасну невістку з її днем. Миру, щастя, кохання. І ще більше нам племінників і племінниць", - написала Гросу в інста-сторіз.

Зазначимо, Аліна Гросу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну веде інформаційну війну. Дівчина допомагає українським біженцям і готує для них їжу.

Крім того, раніше в мережі атакували відомого бойфренда Аліни Гросу з Росії. Роман Полянський мовчить про війну. Шанувальники навіть запідозрили, що пара розлучилася через різні політичні погляди.

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