За словами блогерки, вони розлучилися не рік тому, як раніше сказав Ханумак.

Навколо розлучення української блогерки Аліни Шаманської і актора "Кварталу" Руслана Ханумака розгорівся скандал. 8 січня дівчина показала фотографію свого чоловіка з блогеркою Анною Алхім, на якій вони труться геніталіями.

Тоді Аліна сказала, що Ханумак - це не її чоловік, тому вони розлучилися. Сам шоумен відреагував на такий пост Шаманської і сказав, що не зраджував її. Та й взагалі, за його словами, вони розлучилися ще рік тому - до повномасштабної війни.

Однак Аліна з ним не згодна. Блогерка викрила екс-чоловіка у брехні, зазначивши, що минулого року вони були ще разом.

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"Я страшенно не люблю брехні! Найбільше в цьому житті. Останнє, що я скажу з цього приводу, про рік – брехня. Ось тепер у мене все", - заявила Аліна в інста-сторіз.

Вона додала, що їй часто погрожували і навіть принижували її через те, що Ханумак з 24 лютого жив у США, а не став на захист рідної України. Крім того, її синові хейтери бажали смерті, але і на це Руслан ніяк не реагував.

За словами Аліни, це ще один доказ того, що вона не була важливою для нього.

Розлучення Аліни Шаманської і Руслана Ханумака

У своїх соцмережах Аліна розповіла, що розлучилася зі своїм чоловіком Русланом Ханумаком. Вона попросила шанувальників не жаліти її, адже попереду на неї чекає прекрасне життя.

Також вона зазначила, що не буде вдаватися в подробиці їхнього розлучення, бо поважає сім'ю, яка у них була, і у неї є відповідальність перед сином.

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