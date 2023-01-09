За словами Ханумака, вони з Шаманською вирішили не говорити про розлучення публічно.

Актор і шоумен Руслан Ханумак відповів на закиди своєї колишньої дружини Аліни Шаманської. Зірка "Кварталу"стверджує, що його немає сенсу звинувачувати в "терті геніталіями", адже він нібито нікого не цілував і не обіймав.

На своїй сторінці в Instagram Ханумак розкрив правду про розлучення з Шаманською. Виявилося, вони вже давно не разом.

"По-перше, я нікого не зраджував. Ні з ким не обіймався, ні з ким не цілувався. Я заїхав зі своїм другом до його подруги на пару годин... Це раз. Два: перед тим, як бажати мені смерті і всім моїм близьким, можна покопатися і розібратися, що ми з моєю колишньою дружиною розірвали стосунки близько року тому, ще до війни", - розповів шоумен.

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За словами Ханумака, вони з Шаманською вирішили не говорити про розлучення публічно. Але тепер, коли блогерка публічно звинуватила його в "розпусті" з Ганною Алхім, він вирішив прояснити ситуацію.

Шоумен зазначив, що він байдуже ставиться до хейту. Однак Ханумак попередив коментаторів, що їм "повернуться" всі їхні побажання і образи.

"Аліні я дякую за всі роки... Вона чудова людина", - резюмував актор.

Скандал між Шаманською і Ханумаком

8 січня Аліна Шаманська, яка раніше воліла не коментувати своє особисте життя, поділилася з фанатами неприємною новиною. Вона опублікувала фото, на якому її колишній чоловік Ханумак зображений в "цікавій позі" зі скандальною блогеркою Ганною Алхім.

"Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі: значить це не твій чоловік. Так, це не мій чоловік. Чи є ця ситуація причиною розлучення? Звичайно, ні. Це просто феєрична остання точка. Дякую за підтримку. Жаліти мене не треба. Я обов'язково буду щаслива", - написала Шаманська.

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