За даними росЗМІ, Примадонна вже в Москві.

Відома співачка Алла Пугачова повернулася в Росію. Відомо, що її чоловік Максим Галкін, якого країна-агресор визнала "іноагентом", не з нею. Зараз гуморист в Португалії.

Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що помічниця Пугачової Олена Чупракова вже це підтвердила. Також вона розповіла, чи знає про плани співачки.

Передбачається, що Примадонна прилетіла до Москви на похорон свого друга - модельєра Валентина Юдашкіна. Прощання з ним відбудеться в Москві 6 травня. Однак помічниця співачки не змогла підтвердити або спростувати цю інформацію.

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"Я поки у неї навіть не питала ще", - цитують росЗМІ Чупракову.

Сама Пугачова повернення в Москву поки що не коментувала. Її чоловік Максим Галкін також нічого про це не говорить. На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що знаходиться в Португалії, де планує дати концерт.

Помер Юдашкін - що відомо

Про смерть російського модельєра стало відомо 2 травня. Причина смерті Юдашкіна поки що не розкривається. Однак відомо, що він боровся з онкологією.

Юдашкін був близьким другом Алли Пугачової і Максима Галкіна. Гуморист вже відреагував на те, що трапилося і зазначив, що смерть Мольєра стала для них "втратою".

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