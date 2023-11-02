Про це публіка дізналася тільки після того, як Примадонна поїхала з країни.

Російська співачка Алла Пугачова приїжджала в Росію. Як повідомляють росЗМІ, вона перебувала на батьківщині зовсім недовго. А метою її візиту було перепоховати батьків.

Так, співробітники Кузьмінського кладовища розповіли, що Примадонна перенесла останки своєї рідні на іншу ділянку. Однак про це знали одиниці людей. Більш того, навіть деяких співробітників не попередили про це.

"Примадонні знадобилося перенести останки своєї рідні на іншу ділянку, про що публіка дізналася тільки зараз. Незрозуміло толком, коли саме співачка поверталася в Росію заради вирішення серйозного питання, відомо лише - за могилами доглядають досі", - повідомляють росЗМІ.

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Відзначимо, за час повномасштабного вторгнення Примадонна кілька разів приїжджала з дітьми в країну-агресора, звідки виїхала до Ізраїлю після початку великої війни.

Перший раз вона приїхала в 2022 році, щоб відвести дітей до школи. Однак пізніше вона забрала їх зі школи і знову поїхала до Ізраїлю. Потім її знову помітили в Росії, але після масового цькування вона поїхала з країни остаточно.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Пугачова поїхала і з Ізраїлю. Зараз, за даними ЗМІ, вона живе на Кіпрі. До слова, її чоловік Максим Галкін скасував всі концерти в Ізраїлі.

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