Співачка може виступити навіть у Москві.

Російські ЗМІ повідомляють, що співачка Алла Пугачова планує повернутися на сцену в новорічні свята. Як повідомляють пропагандисти, вона готова виступити навіть у РФ.

За даними Mash, продюсери вже шукають співачці сесійних музикантів для виступів і оновлюють райдер. За концерт Примадонна хоче отримати рекордний гонорар в 500 тисяч доларів. І це без урахування дороги, проживання та інших умов райдера.

Також наголошується, що Алла Борисівна найохочіше готова співати на Кіпрі і в Дубаї. Однак вона може виступити і в Росії, але за однієї умови - її концерт повинен залишитися в таємниці. Сек'юріті забиратимуть у глядачів телефони, щоб вони нічого не знімали на камери.

Відео дня

Правда це чи черговий пропагандистський вкид - невідомо, бо сама Примадонна ніякої офіційної інформації поки не давала.

Алла Пугачова - останні новини

Нещодавно стало відомо, що Алла Пугачова, яка виїхала з Росії на початку повномасштабного вторгнення, раптово туди повернулася. Вона приїхала в Москву на кілька днів, щоб оформити документи на спадщину дітей.

Незабаром вона повернулася на Кіпр, куди поїхала разом з чоловіком після початку війни в Ізраїлі, де вона жила останні півтора року.

Вас також можуть зацікавити новини: