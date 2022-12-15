У РФ закрили останню компанію Алли Борисівни.

Примадонна російської естради стала небажаною персоною в рідній країні для багатьох прихильників політики Володимира Путіна. Алла Пугачова не побоялася засудити злочинний кремлівський режим через розв'язану проти України повномасштабну війну. Тепер артистку намагаються позбавити всього у РФ.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, Алла Борисівна попрощалася з бізнесом у Росії - податкова в Москві закрила останню її компанію. Це - фірма "АБП", яка існувала з 2010 року.

Зазначається, що через цю фірму Пугачова проводила концерти та продавала речі свого бренду. Після переїзду до Ізраїлю, зрозуміло, справи зупинилися, і Примадонна в жовтні 2022 року подала заяву про банкрутство своєї компанії. Після перевірки російська податкова закрила цей бізнес виконавиці.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пугачова та її чоловік Галкін засудили злочинні дії Путіна. Вони поїхали за кордон, через майже півроку Алла Борисівна з дітьми повернулася до РФ, Ліза і Гаррі навіть пішли до школи. Але пробули в Росії вони недовго - незабаром Примадонна і її чада виїхали в Ізраїль, артистка навіть отримала паспорт цієї країни.

У РФ і Пугачова, і її чоловік по суті стали персонами нон грата - Галкіна "видворили" з росТБ, оголосили "іноагентом". Аллу Борисівну теж регулярно хейтять у рідній країні за підтримку України в цій кривавій війні.

Примадонна відповідає своїм заздрісникам у соцмережах на всі хвилі хейту й називає їх "рабами". Вона відкрито засуджує путіністів.

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