Паспорт був виданий ще в травні 2022 року.

Російська співачка Алла Пугачова ще в травні 2022 року отримала паспорт громадянина Ізраїлю. Документ буде дійсний до наступного року.

Про це повідомляє "Телеграф".

Раніше вже ходили чутки про те, що Пугачова - володарка ізраїльського паспорта, але доказів тому не було. А зараз цю інформацію підтвердили виданню джерела з прикордонних служб.

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Зазначимо, Алла Пугачова ще на початку повномасштабного російського вторгнення разом з чоловіком і дітьми поїхала до Ізраїлю. Напередодні 1 вересня зірка повернулася в Росію і навіть відправила дітей до школи. А ось Максим Галкін залишився за кордоном. До того ж нещодавно його назвали "іноагентом" Росії.

Вчора, 29 вересня, стало відомо, що Пугачова екстрено зібрала дітей і знову покинула Росію. Ймовірно, вона це зробила після того, як встала на захист Галкіна і попросила владу РФ і її внести в список "іноагентів".

Крім того, депутат Держдуми РФ Роман Худяков пригрозив відправити онуків Алли Пугачової на війну в Україні. А все тому, що сама Примадонна засуджує злочинний режим Кремля.

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