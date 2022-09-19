Напередодні Примадонна адресувала публічне звернення до Кремля у відповідь на те, що її чоловіка назвали "іноагентом" і включили до відповідного списку Мін'юсту.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не вважає за потрібне коментувати звернення Алли Борисівни Пугачової. Про це пишуть росЗМІ.

"Я не думаю, що це питання, яке відноситься до Кремля. Тому я не буду коментувати", - відреагував Пєсков.

Зазначимо, 16 вересня 2022 року Мін'юст РФ заявив, що гуморист Максим Галкін - "іноагент". Він нібито виконує політичну місію, і отримує за це гроші від України. Сам Максим лише посміявся над таким вчинком з боку уряду, і сказав, що у них явно є проблеми важливіші за нього.

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Щодо своєї антивоєнної позиції Галкін заявив: "Це ж нормально. Я не торгую своєю думкою, я нею ділюся. Кажу про те, що мене хвилює і буду говорити. І вважаю, що це моє невід'ємне право, закріплене в Конституції, так само як і право на працю, в якому мені зараз відмовляють тільки тому, що у мене є думка, відмінна від загальноприйнятої". 3214

Вже через два дні після того, що сталося за справу взялася і Алла Пугачова. Це був перший випадок, коли Примадонна відкрито продемонструвала солідарність з думкою свого чоловіка.

"Звернення до Мін'юсту РФ. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, бажаючим Батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян", - написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Галкіна гостро розкритикували за те, що його діти навчаються в Росії.

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