Alyona Alyona зізналася, що після розставання вони залишилися друзями.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona зізналася, що розлучилася зі своїм бойфрендом Денисом, бо у них різні погляди на життя. При цьому вони залишилися друзями.

Серед основних причин вона виділила кар'єру і різницю у віці. За словами артистки, вона більш успішна у творчості, і це негативно позначалося на їхніх стосунках. До того ж Денис трохи молодший, він не встиг спробувати те, що у неї вже було.

"Він трохи молодший. Я свого часу в житті спробувала все, нагулялася. Побудувала собі план, що через 10 років у мене буде двоє дітей. А він не все пробував з того, що я пробувала", - сказала Alyona Alyona в програмі "Зірковий шлях".

Крім того, вона заявила, що вони досі спілкуються. У перший день війни вона і зовсім до нього приїхала. Alyona Alyona додала, що їхні почуття нікуди не поділися. Вони просто зрозуміли, що якщо залишаться разом, то далі буде тільки гірше.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona після вбивства кума вирішила виїхати з України.

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