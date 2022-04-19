Реперка їде в Європу.

Українська реперка Alyona Alyona вирішила виїхати в Європу, щоб повернутися до концертної діяльності і ще більше допомагати українській армії і мирним жителям.

За словами реп-виконавиці, їй було складно прийняти таке рішення, але на це її підштовхнули останні події - вбивство окупантами її кума.

Alyona Alyona впевнена, що саме в Європі вона зможе зробити набагато більше для України, ніж сидячи в рідній Баришівці.

"Більше не можу співчувати загиблим воїнам. Хочу зробити все, щоб запобігти їх загибелі і допомагати з амуніцією. Похорон кума боляче по мені вдарив. Нехай всі сини повернуться живими! Більше не можу пасувати концерти в Європі, тому що "не знаю як взяти в руки мікрофон". Більше не можу засипати з почуттям, що роблю недостатньо. Я хочу платити податки, хочу донатити, хочу побачити всіх журналістів і сказати їм особисто "спасибі за все, але війна ще не закінчилася: нам потрібна ваша увага і допомога", хочу вийти разом з людьми на площі, хочу побачити дітей з різних міст України і обійняти їх, хочу сказати зі сцени "Україна переможе!" - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona розповіла, як під час війни стала фасувальницею ліків.

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