Знаменитість назвав отримання цього документа найкращим подарунком до дня народження.

Хореограф Амадор Лопес, який приїхав до нашої країни з Венесуели, нарешті отримав український паспорт й похизувався ним.

Відповідним фото зірка поділився на своїй сторінці в Instagram. Цікаво, що отримання такого бажаного для нього документа збіглося з його днем народження.

"Юху! Сьогодні y мене день народження! Я пишу вам українською! І ці дві події взаємозв‘язані! Нарешті збулась моя мрія - тепер я громадянин Україні не тільки в серці, а й на папері Я отримав паспорт і я дуже щасливий з цього приводу!" - повідомив радісну звістку Лопес.

Хореограф нагадав, що давно хотів отримати українське громадянство, й подякував усім, хто допомагав йому в цьому.

"Вже офіційно: прізвище Лопес Родрігес стало справжнім українським!" - підсумував Амадор.

Раніше лідер гурту Rumbero's Амадор Лопес розповідав, що заради громадянства пройшов через "бюрократичне пекло". Він навіть складав іспит на знання української мови.

Амадор Лопес (нар. 3 лютого 1983, Венесуела) — україно-венесуельський фехтувальник, хореограф та співак, випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Виконує пісні у стилях поп та техно, реп та регі.

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