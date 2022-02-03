В Амадора Лопеса тепер українське громадянство / фото instagram.com/amadorlopez_rumberos

Хореограф Амадор Лопес, який приїхав до нашої країни з Венесуели, нарешті отримав український паспорт й похизувався ним.

Відповідним фото зірка поділився на своїй сторінці в Instagram. Цікаво, що отримання такого бажаного для нього документа збіглося з його днем народження. 

"Юху! Сьогодні y мене день народження! Я пишу вам українською! І ці дві події взаємозв‘язані! Нарешті збулась моя мрія - тепер я громадянин Україні не тільки в серці, а й на папері Я отримав паспорт і я дуже щасливий з цього приводу!" - повідомив радісну звістку Лопес.

Хореограф нагадав, що давно хотів отримати українське громадянство, й подякував усім, хто допомагав йому в цьому.

"Вже офіційно: прізвище Лопес Родрігес стало справжнім українським!" - підсумував Амадор.

Амадор Лопес отримав український паспорт

Раніше лідер гурту Rumbero's Амадор Лопес розповідав, що заради громадянства пройшов через "бюрократичне пекло". Він навіть складав іспит на знання української мови. 

Амадор Лопес (нар. 3 лютого 1983, Венесуела) — україно-венесуельський фехтувальник, хореограф та співак, випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Виконує пісні у стилях поп та техно, реп та регі.

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