Співачка розповіла, що у неї погане самопочуття через розлади сну.

Відома українська співачка Анастасія Приходько опублікувала селфі, яким змусила фанатів нервувати. Артистка на фото позує без макіяжу. Очевидно, вона сидить вдома на ліжку. Як відзначили шанувальники, Настя має втомлений вигляд.

Сама Приходько додала, що зараз у неї дійсно є проблеми зі здоров'ям:

"Коли ти в 18 років плутаєш день і ніч - це весело. Коли ти гуляв в 20 років всю ніч і, поспавши дві години, ідеш на пари, то теж ОК. Але коли тобі вже не 20, і ти плутаєш всі часові пояси, які є в світі, то тут ти відчуваєш всі збої в організмі. При цьому тепер все залежить від подачі світла, а не тобою керують будь-які обов'язки".

Знаменитість зізналася, що вона, як і більшість українців, намагається адаптувати своє життя під графік включення світла. Очевидно, через це почалися збої біоритмів.

"Все тепер мене змушує вставати, або не спати як зараз! Чому я не сплю? Бо коли я бачу світанок, тоді я засинаю... Мені так легше на душі, що світло хоча б за вікном, а його теж зараз дуже мало, тільки о 16:30... Зима", - сказала Анастасія Приходько.

Нагадаємо, Анастасія Приходько назвала ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення-2023.

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