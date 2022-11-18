Виконавиця, яка і сама колись брала участь у міжнародному пісенному конкурсі, озвучила свої припущення.

Співачка Анастасія Приходько прокоментувала майбутній Нацвідбір на Євробачення-2023. Зірка вважає, що на міжнародний конкурс може поїхати група TVORCHI. Про це вона висловилася у своєму блозі у Facebook. Настя додала, що вона не буде стежити за майбутнім Євробаченням, враховуючи обставини.

"Щось я нікого не знаю. Ну добре! Цього року мене мало цікавить Євробачення. От чесно - не до цього! Тому, не слухаючи фіналістів, повірю в свою інтуїцію", - написала Приходько.

Зірка підкреслила, що більше ніяких коментарів з цього приводу давати не хоче:

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"Поїде... Ну так, буде група TVORCHI. Все! Більше ніяких коментарів з цього приводу, піду стежити за новинами з фронту".

Нацвідбір на Євробачення: що відомо

Відзначимо, що за право представити Україну на Євробаченні-2023 боротимуться 2tone, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI. Відомо, що фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня в Києві. З метою безпеки його проведуть в укритті.

Суддями Нацвідбору стануть Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна. Такий склад був обраний шляхом голосування через додаток "Дія" в період з 31 жовтня по 7 листопада.

Нагадаємо, українці влаштували бунт через журі Нацвідбору.

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