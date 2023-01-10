Він чекає, коли путініста мобілізують на війну.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 119 російських артистів, серед яких опинився і Філіп Кіркоров.

Така новина викликала резонанс у путіністів, вони почали записувати звернення до Зеленського. Першою була Лоліта Мілявська - вона сказала, що ніколи не була громадянкою України і попросила Зеленського дати їй потримати нагороди, які їй нібито вручали в нашій країні.

Потім до українського президента звернувся Філіп Кіркоров. Путініст назвав Зеленського своїм "старим товаришем" і спробував зачепити його фейками російської пропаганди. Наприкінці звернення він назвав Володимира Олександровича "зайчиком".

Відео дня

Така поведінка путіністів шокувала українських знаменитостей. Одним з перших з цього приводу висловився шоумен Анатолій Анатоліч.

В інста-сторіз він написав, що чекає, коли Кіркорова мобілізують:

"Дуже хочу, щоб цього гея-гомофоба мобілізували і відправили воювати у складі зеківської армії РФ. З нього такий класний чорнобривець під Бахмутом навесні виросте".

Україна ввела санкції проти російських артистів

7 січня Україна ввела нові санкції проти ряду артистів Російської Федерації терміном на 10 років. У цей список потрапили Кіркоров, Галустян, Лоліта та інші.

Згідно з документом, підсанкційним особам заблокують їхні українські активи. Крім цього, з ними припинять торговельні операції, анулюють всі ліцензії або дозволи, заборонять вчинення угод з цінних паперів і передачу авторських прав.

Вас також можуть зацікавити новини: