Зеленський підписав указ про нові санкції / фото president.gov.ua

У суботу, 7 січня, Україна ввела нові санкції проти низки артистів Російської Федерації терміном на 10 років.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, підсанкційним особам заблокують їхні українські активи. Крім цього, з ними припинять торгові операції, анулюють усі ліцензії чи дозволи, заборонять вчинення угод з цінних паперів та передачу авторських прав.

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Актори та ведучі

  • актор і комік Михайло Галустян; 
  • гуморист Євген Петросян;
  • телеведуча Жанна Бадоєва (екс-дружина режисера Алана Бадоєва і співведуча передачі "Орел і Решка");
  • телеведуча Дана Борисова;
  • телеведучий Леонід Якубович.

Співаки та музиканти

  • репер Баста (Василь Вакуленко);
  • репер і продюсер Влад Топалов;
  • джазмен Ігор Бутман;
  • співак Володимир Пресняков;
  • співачка Ірина Аллегрова;
  • співак Дмитро Білан; 
  • співачка Лариса Доліна; 
  • співак Філіп Кіркоров;
  • співак Сергій Лазарєв;
  • співак Олександр Буйнов;
  • співак Валерій Дідюля;
  • співак Валерій Кипелов, екс-вокаліст гурту "Арія";
  • співачка Поліна Гагаріна;
  • співак Родіон Газманов;
  • співак Григорій Лепс;
  • співачка Лоліта Мілявська (записувала абстрактні відео про мир, називала війну "спецоперацією" і не засуджувала вторгнення в Україну);
  • співачка Анна Нетребко (після вторгнення робила суперечливі заяви за і проти України, через що втратила контракти на Заході і в РФ);
  • співак Віктор Рибін, вокаліст гурту "Дюна";
  • співачка Юлія Савічева;
  • співачка Анна Семенович;
  • співачка Пелагея;
  • співак Олександр Скляр;
  • співачка Любов Успенська;
  • співак Михайло Шуфутинський;
  • продюсер Йосип Пригожин.

Пропагандист

  • пропагандист Дмитро Кисельов; 
  • пропагандист і ідеолог Олександр Дугін;
  • пропагандист Федір Лук'янов;
  • пропагандистка Христина Потупчик;
  • пропагандист Олександр Проханов;
  • пропагандист Євген Сатановський;
  • Керівник RT Маргарита Симоньян.

Актори та інші знаменитості

  • актор Віктор Добронравов;
  • актор Дмитро Дюжев;
  • актор Дмитро Харатьян;
  • актор Віктор Сухоруков;
  • актор Сергій Жигунов;
  • режисер Микита Міхалков (у російському шоу-бізнесі кажуть, що він безпосередньо спілкувався з Путіним. Зараз режисер в реанімації);
  • хореограф Алла Духова;
  • дизайнер і блогер Артемій Лебедєв;
  • екс-футболіст збірної України Анатолій Тимощук (екс-капітан ФК "Шахтар", після 24 лютого залишився в пітерському "Зеніті").

Санкції проти Росії

Російська Федерація 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим проти агресора ввели безліч санкцій.

Останній на цей момент восьмий пакет санкцій проти Росії ЄС затвердив ще на початку жовтня. Зараз європейці працюють над дев'ятим пакетом обмежень. 5 грудня 2022 року запрацювали нафтові санкції ЄС проти Росії.

Торік СБУ провела обшуки у храмах УПЦ МП. В результаті були виявлені священики з російськими паспортами, готівкові гроші, російська пропагандистська література і багато іншого. У зв'язку з цим Зеленський призупинив громадянство деяких священиків Української Православної церкви Московського патріархату. За даними ЗМІ, йдеться про 13 священнослужителів.

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