Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони.

У суботу, 7 січня, Україна ввела нові санкції проти низки артистів Російської Федерації терміном на 10 років.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, підсанкційним особам заблокують їхні українські активи. Крім цього, з ними припинять торгові операції, анулюють усі ліцензії чи дозволи, заборонять вчинення угод з цінних паперів та передачу авторських прав.

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Актори та ведучі

актор і комік Михайло Галустян;

гуморист Євген Петросян;

телеведуча Жанна Бадоєва (екс-дружина режисера Алана Бадоєва і співведуча передачі "Орел і Решка");

телеведуча Дана Борисова;

телеведучий Леонід Якубович.

Співаки та музиканти

репер Баста (Василь Вакуленко);

репер і продюсер Влад Топалов;

джазмен Ігор Бутман;

співак Володимир Пресняков;

співачка Ірина Аллегрова;

співак Дмитро Білан;

співачка Лариса Доліна;

співак Філіп Кіркоров;

співак Сергій Лазарєв;

співак Олександр Буйнов;

співак Валерій Дідюля;

співак Валерій Кипелов, екс-вокаліст гурту "Арія";

співачка Поліна Гагаріна;

співак Родіон Газманов;

співак Григорій Лепс;

співачка Лоліта Мілявська (записувала абстрактні відео про мир, називала війну "спецоперацією" і не засуджувала вторгнення в Україну);

співачка Анна Нетребко (після вторгнення робила суперечливі заяви за і проти України, через що втратила контракти на Заході і в РФ);

співак Віктор Рибін, вокаліст гурту "Дюна";

співачка Юлія Савічева;

співачка Анна Семенович;

співачка Пелагея;

співак Олександр Скляр;

співачка Любов Успенська;

співак Михайло Шуфутинський;

продюсер Йосип Пригожин.

Пропагандист

пропагандист Дмитро Кисельов;

пропагандист і ідеолог Олександр Дугін;

пропагандист Федір Лук'янов;

пропагандистка Христина Потупчик;

пропагандист Олександр Проханов;

пропагандист Євген Сатановський;

Керівник RT Маргарита Симоньян.

Актори та інші знаменитості

актор Віктор Добронравов;

актор Дмитро Дюжев;

актор Дмитро Харатьян;

актор Віктор Сухоруков;

актор Сергій Жигунов;

режисер Микита Міхалков (у російському шоу-бізнесі кажуть, що він безпосередньо спілкувався з Путіним. Зараз режисер в реанімації);

хореограф Алла Духова;

дизайнер і блогер Артемій Лебедєв;

екс-футболіст збірної України Анатолій Тимощук (екс-капітан ФК "Шахтар", після 24 лютого залишився в пітерському "Зеніті").

Санкції проти Росії

Російська Федерація 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим проти агресора ввели безліч санкцій.

Останній на цей момент восьмий пакет санкцій проти Росії ЄС затвердив ще на початку жовтня. Зараз європейці працюють над дев'ятим пакетом обмежень. 5 грудня 2022 року запрацювали нафтові санкції ЄС проти Росії.

Торік СБУ провела обшуки у храмах УПЦ МП. В результаті були виявлені священики з російськими паспортами, готівкові гроші, російська пропагандистська література і багато іншого. У зв'язку з цим Зеленський призупинив громадянство деяких священиків Української Православної церкви Московського патріархату. За даними ЗМІ, йдеться про 13 священнослужителів.

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