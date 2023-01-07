У суботу, 7 січня, Україна ввела нові санкції проти низки артистів Російської Федерації терміном на 10 років.
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Згідно з документом, підсанкційним особам заблокують їхні українські активи. Крім цього, з ними припинять торгові операції, анулюють усі ліцензії чи дозволи, заборонять вчинення угод з цінних паперів та передачу авторських прав.
Актори та ведучі
- актор і комік Михайло Галустян;
- гуморист Євген Петросян;
- телеведуча Жанна Бадоєва (екс-дружина режисера Алана Бадоєва і співведуча передачі "Орел і Решка");
- телеведуча Дана Борисова;
- телеведучий Леонід Якубович.
Співаки та музиканти
- репер Баста (Василь Вакуленко);
- репер і продюсер Влад Топалов;
- джазмен Ігор Бутман;
- співак Володимир Пресняков;
- співачка Ірина Аллегрова;
- співак Дмитро Білан;
- співачка Лариса Доліна;
- співак Філіп Кіркоров;
- співак Сергій Лазарєв;
- співак Олександр Буйнов;
- співак Валерій Дідюля;
- співак Валерій Кипелов, екс-вокаліст гурту "Арія";
- співачка Поліна Гагаріна;
- співак Родіон Газманов;
- співак Григорій Лепс;
- співачка Лоліта Мілявська (записувала абстрактні відео про мир, називала війну "спецоперацією" і не засуджувала вторгнення в Україну);
- співачка Анна Нетребко (після вторгнення робила суперечливі заяви за і проти України, через що втратила контракти на Заході і в РФ);
- співак Віктор Рибін, вокаліст гурту "Дюна";
- співачка Юлія Савічева;
- співачка Анна Семенович;
- співачка Пелагея;
- співак Олександр Скляр;
- співачка Любов Успенська;
- співак Михайло Шуфутинський;
- продюсер Йосип Пригожин.
Пропагандист
- пропагандист Дмитро Кисельов;
- пропагандист і ідеолог Олександр Дугін;
- пропагандист Федір Лук'янов;
- пропагандистка Христина Потупчик;
- пропагандист Олександр Проханов;
- пропагандист Євген Сатановський;
- Керівник RT Маргарита Симоньян.
Актори та інші знаменитості
- актор Віктор Добронравов;
- актор Дмитро Дюжев;
- актор Дмитро Харатьян;
- актор Віктор Сухоруков;
- актор Сергій Жигунов;
- режисер Микита Міхалков (у російському шоу-бізнесі кажуть, що він безпосередньо спілкувався з Путіним. Зараз режисер в реанімації);
- хореограф Алла Духова;
- дизайнер і блогер Артемій Лебедєв;
- екс-футболіст збірної України Анатолій Тимощук (екс-капітан ФК "Шахтар", після 24 лютого залишився в пітерському "Зеніті").
Санкції проти Росії
Російська Федерація 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим проти агресора ввели безліч санкцій.
Останній на цей момент восьмий пакет санкцій проти Росії ЄС затвердив ще на початку жовтня. Зараз європейці працюють над дев'ятим пакетом обмежень. 5 грудня 2022 року запрацювали нафтові санкції ЄС проти Росії.
Торік СБУ провела обшуки у храмах УПЦ МП. В результаті були виявлені священики з російськими паспортами, готівкові гроші, російська пропагандистська література і багато іншого. У зв'язку з цим Зеленський призупинив громадянство деяких священиків Української Православної церкви Московського патріархату. За даними ЗМІ, йдеться про 13 священнослужителів.