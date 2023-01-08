Знаменитість поскаржилася на те, що проти неї ввели санкції.

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 119 російських діячів, в тому числі і проти Лоліти Мілявської. Співачка розгнівалася і видала все, що думає з цього приводу.

Лоліта записала відеозвернення в своїх соціальних мережах, в якому розповіла, що хотіла зайнятися сексом, проте новина про введені санкції відбила у неї це бажання.

Також вона сказала, що не є громадянкою України:

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"З'ясувалося, що я громадянка Росії, що підтверджую. Чомусь ще й громадянка України - не підтверджую. Ніколи нею не була, бо була громадянкою СРСР. Підтверджую, що я громадянка Ізраїлю, тому що саме Україна видворила в Ізраїль мого тата в 1974 році. У 78-му він помер, і мені дали друге громадянство за місцем його поховання".

Також вона відреагувала на те, що тепер їй потрібно повернути всі нагороди, отримані в Україні. Путіністка перейшла на українську мову і попросила дати їй потримати ці нагороди, тим самим натякнувши на те, що в нашій країні вона нічого не отримувала.

Позиція Лоліти щодо війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Лоліта мовчала, але вперше заговорила про війну у квітні. Тоді вона згадала, як їй заборонили в'їзд в Україну, і заявила, що "батьківщина її зрадила".

Влітку Мілявська підіграла російській пропаганді. Вона раптом згадала, як її маму в Києві вдарив "бандерівець". Після цього зрадниця заявила, що вважає себе військовозобов'язаною в РФ.

7 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкції проти Мілявської строком на 10 років.

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