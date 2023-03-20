Шоумен, який народився і виріс у Маріуполі, шокований цинізмом кремлівського диктатора.

Вночі 19 березня російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав війну на території України, відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Телеведучий Андрій Бєдняков, який народився і виріс в цьому портовому місті, відреагував на ролик, де Путін спілкується з маріупольцями.

Зазначимо, після того, як російські окупанти перетворили процвітаюче українське місто на руїну, вони демонстративно почали його "відбудовувати" - наспіх ремонтувати будинки, де ще залишилися люди. Саме туди відправився Путін. У мережу потрапив ролик, де він цинічно запитав у місцевих, чи подобаються їм їхні "нові апартаменти".

"Подобається?" - запитує він про місто, яке зруйнував. "Сучасно", - каже він, вказуючи на будинки, які були побудовані на місці інших, розбитих російською армією вщент. Тільки вдумайтеся, наскільки все лицемірно і дико. Кожного разу, коли я бачу всі ці "телевізійні листівки" зі свого міста для їхнього глядача (для їхньої маси), мене розбирає гнів. А ці "вдячні" люди цю злість посилили в сотні разів", - написав в Instagram-блозі бідняків.

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Також він відповів на припущення про те, що місцеві жителі, яких показують по рос-ТБ, можуть бути акторами:

"Багато пишуть, що люди ці "наряджені". Я навіть не думаю, що це наряджені. У нас в місті, на жаль, були прихильники "русского мира". І слухаючи, що несуть ці люди, я розумію, що у мене до них величезна злість - саме до цих, що чекають і кличуть. Саме через них ми не можемо приїхати до себе на малу батьківщину. Саме через них загинули десятки тисяч людей. Саме через них зруйновано наше місто".

Візит Путіна до Маріуполя

Кровожерливий диктатор відвідав тимчасово окупований Маріуполь 19 березня - одразу після свого візиту на територію анексованого Криму. Варто відзначити, що за 9 років окупації вони жодного разу не відвідував захоплені міста Донецької та Луганської областей.

Інститут вивчення війни стверджує, що даний візит - спроба показати російським масам, що Путін нібито все ще "господар" і "лідер".

Нагадаємо, дружина Бєднякова зізналася, чи отримує грошову допомогу в США.

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