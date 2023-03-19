Західні журналісти називають кадри пропагандистського ролика з Путіним у Маріуполі сюрреалістичними.

На Заході сумніваються, що російський президент Володимир Путін справді всупереч правилам безпеки, яким він останнім часом старанно слідує, відвідував Маріуполь.

Журналіст Юан Макдональд в Twitter поставив під сумнів сюжет російських пропагандистів, на якому Путін зустрічається з нібито мешканцями нових висоток знищеного міста.

Макдональд назвав кадри сюрреалістичними, оскільки будинки були збудовані на місці знищених осель українців армією того ж Путіна.

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"Російський диктатор Володимир Путін в нині окупованому Росією українському місті Маріуполь зустрічається з мешканцями нових квартир (чиї старі квартири були зруйновані російською армією) посеред ночі. Сюрреалістичні кадри (якщо справжні) з Кремля. Але чи реально це?" - поцікавився журналіст.

Викладач російської та пострадянської політики в університеті Бата доктор Стівен Голл, коментуючи поїздку Путіна, написав, що "вдячні" громадяни, зображені на відео, можуть бути підставними особами.

Путін у Маріуполі - що відомо

Вночі 19 березня Путін несподівано відвідав Маріуполь, принаймні це стверджують пропагандисти.

Путін зустрівся з іншими окупантами, засвітився в якомусь бункері разом з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, але найбільше питань викликав його візит нібито у відбудований ЖК.

У житловому кварталі на тлі нових висоток Путіна зустрів натовп людей, що представився мешканцями. Чоловіки і жінки російською дякували Путіну за "звільнення".

Деяких осіб вдалося ідентифікувати - ними справді виявилися місцеві колаборанти.

Слід зазначити, що у будинки в Маріуполі раніше заселяли невідомих людей.

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