Настя Коротка розповіла про вартість життя у Каліфорнії.

Дружина українського ведучого Андрія Бєднякова Настя Коротка, яка нині мешкає у США разом з двома дітьми, зізналася, чи отримує вона грошову допомогу як біженка. За її словами, життя у Каліфорнії може бути недешевим.

"Звичайно все одно дорожче, коли я порівнюю, скільки коштують яйця, я оф*гіваю. Я купую за 4 долари (приблизно 150 гривень - УНІАН) яйця. А є за 8 баксів", - розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну Коротка.

Також дружина Бєднякова пригадала, як їй було важко знайти житло. Мало хто хотів здавати квартиру або будинок жінці з дітьми та собакою. Адже у США важливо доводити, що людина може платити за оренду та має роботу.

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"Ми так довго шукали, це було так важко. Всі мені мене зрозуміють, хто живе в Європі та в Америці. Коли ти шукаєш квартиру тут, хто б ти не був, в тебе якщо нема бумажки - ти ніхто... Так важко знайти і це так психологічно травмує", - додала вона.

Коротка розповіла, що вона шукала житло місяць. Увесь цей час вона та її діти жили у готелі. Їм дуже допоміг ріелтор. Попри всі складнощі, дружина Бєднякова відмовилася від допомоги. Вона не отримує гроші як біженка.

"Ми вирішили не брати ніяку допомогу. По-перше, це не чесно, тому що в принципі в нас є гроші, є збереження, які ми можемо собі дозволити... Це не чесно, що ми будемо брати допомогу, тобто у когось забираємо цю тисячу доларів в місяць", - визнала Коротка.

Нагадаємо, раніше Бєдняков показав, на що окупанти перетворили його школу.

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