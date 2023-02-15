Шоумен не відвідував окупований півострів.

Відомий український шоумен і телеведучий Андрій Бєдняков після 2014 року погоджувався на роботу в деяких російських проектах, про яку зараз шкодує. Як виявилося, йому тоді пропонували і роботу в Криму. Зараз він розкрив подробиці і розмір гонорарів, про які йшлося.

"Я відмовлявся їздити в Крим, хоча там давали вдвічі більшу суму за корпоратив. Мені пропонували 30 тисяч євро, 35 тисяч за весілля. Одного разу пропонували 45 тисяч євро за новий рік. Це було ще в 2015-2016 роках. Я принципово в Крим не їздив. Хоча я був і всього два рази, один раз з програмою "Орел і решка", а перший раз ще був маленьким. Маючи гроші і впізнаваність, я не поїхав. Для мене Крим - це Україна, була, є і буде", - сказав Андрій Бєдняков в інтерв'ю Pressing.

Зазначимо, Бєдняков не заперечує - раніше якийсь час він мріяв працювати в Росії, адже батько з дитинства розповідав йому про зв'язок з росіянами.

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"А я завжди мріяв там працювати, адже так сталося, що я з Маріуполя і батько мені завжди доводив, що у нас російське прізвище, родичі в Іваново. А я йому завжди відповідав, що я українець, я не з Радянського Союзу. Я не знаю, як би він поводився зараз. Працювати на російських каналах, звичайно, хотілося. Адже ми вдома дивилися російські фільми, у нас були російські канали. І ця проблема була десятиліттями, регіон всі ці роки до цього вели", - сказав телеведучий.

Чим Бєдняков займається зараз

Після 24 лютого російський шоумен обірвав всі зв'язки з РФ. Він активно веде свій блог в Instagram, розповідаючи фанатам з усього світу правду про війну. За це нерідко отримує хейт з боку своїх російських шанувальників.

Нагадаємо, Бєдняков шокував повідомленнями від росіян після удару по Дніпру.

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