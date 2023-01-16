Відомий телеведучий показав, як жителі країни-агресора радіють тому, що їхні військові влучили ракетою в житловий будинок.

Відомий телеведучий Андрій Бєдняков показав, як росіяни реагують на ракетний удар по Дніпру. Так, ведучий опублікував скріншот повідомлення неадекватної росіянки, яка у відповідь на фото з місця трагедії написала: "Зрозуміло, що це фейк. Заробляєте на горі".

Шоумен зайшов на її сторінку і знайшов публікацію, в якій сказано, що близька людина цієї жінки вирушила на "СВО" (так в Росії називають війну, - ред) вбивати мирних українців.

Інша зомбована росіянка написала Бєднякову: "Цікаво, ваших багато здохло?"

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В її профілі шоумен також знайшов інформацію про те, що коханий жінки поїхав воювати проти України.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня: подробиці

Близько 13:00 14 січня по всій Україні почалася масштабна повітряна тривога. Росія випустила ракети в бік мирних міст. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Дніпрі.

Згідно з даними ДСНС станом на 10:00 16 січня, під завалами загинули 35 людей, двоє з них - діти. Врятувати з-під завалів вдалося 39 осіб.

Поруч з місцем трагедії рятувальники розгорнули намети, де постраждалі можуть зігрітися, поїсти, отримати речі першої необхідності, поспілкуватися з психологом.

За попередніми даними, зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Нагадаємо, Галкін прокоментував звірячий ракетний удар по Дніпру.

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