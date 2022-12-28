Повідомляється, що травмувався він під час спортивного тренування.

Відомий український телеведучий Андрій Бєдняков отримав травму під час заняття спортом. Він поділився у своєму блозі знімком правої ноги. Видно, що кінцівка дуже сильно набрякла.

Деталей Бєдняков не уточнив, проте знімок іронічно прокоментував: "Спорт – зло. Моя експертна думка".

Потім у своєму блозі шоумен додав, що йому довелося звернутися до лікарів. Також він опублікував знімок правої ноги, яку загіпсували.

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"Беріть маркери, будете розписувати", – пожартував Андрій.

Нагадаємо, днями Андрій Бєдняков розповів своїм підписникам, що окупанти в його рідному місті Маріуполь хочуть знести дуже важливе місце для городян - будинок з годинником. Екс-ведучий шоу "Орел і решка" додав, що кожен маріуполець хоч раз призначав зустріч під годинником або приходив на неї.

Артист запевнив, що як би загарбники не намагалися знищити українські міста, ми обов'язково повернемося додому і все відбудуємо.

Також УНІАН писав, що Бєдняков показав на прикладі одного будинку, як росіяни намагаються здаватися хорошими. Він опублікував знімок багатоповерхівки, на якій раніше красувався мурал з дівчинкою і ведмедиком.

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