Актор зіграв безліч ролей у театрі й кіно, але найбільше закарбувався в пам’яті прихильників двома фільмами.

Відомий радянський і російський актор Андрій Мягков помер на 83-му році життя. Він зіграв безліч ролей у театрі і кіно, але найбільше запам'ятався фільмами "Іронія долі, або З легкою парою" та "Службовий роман".

Андрій Мягков – біографія

Народився Андрій Мягков у Ленінграді в 1938 році. За наполяганням батька закінчив Ленінградський хіміко-технологічний інститут, недовгий час працював в Інституті пластичних мас.

Читайте такожПомер легендарний джазовий музикант Чик КоріаУ 1965 році він закінчив Школу-студію МХАТ. Після цього вступив до театру "Современник". У 1977 році перейшов до Московського художнього театру, а після його розколу в 1987 році залишився у МХТ імені Чехова.

У кіно вперше знявся в 1965 році у ролі дантиста Чеснокова в комедії "Пригоди зубного лікаря". Багато років знімався у фільмах режисера Ельдара Рязанова.

Мягков є автором трьох детективних романів, також він захоплювався портретним живописом. В останні роки життя актор вів відокремлений спосіб життя, практично не даючи інтерв'ю.

Найвідоміші ролі Мягкова у кіно

Андрій М’ягков прославився насамперед своїми роботами в кіно.

Найвідомішими його ролями є Женя Лукашин із фільму "Іронія долі, або З легкою парою" та Анатолій Новосельцев зі "Службового роману", які зняв Ельдар Рязанов. За ці два персонажі він був удостоєний держаних премій.

Також Мягков запам’ятався участю у фільмі Микити Михалкова "Жорстокий романс".

Позиції Мягкова щодо України

У 2014 році Андрій Мягков не підтримав захоплення Росією Криму. Він був одним із російських артистів, які виступили проти дій російського президента Володимира Путіна в Криму.

Невдовзі Міністерство культури України внесло Андрія Мягкова до так званого "білого списку" діячів культури й мистецтва різних країн, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет країни.

Цікаво, що фільм "Іронія долі" до показу в Україні заборонений. Адже одну з подруг головної героїні зіграла актриса Валентина Тализіна, котру внесено до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України.

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Автор: УНІАН