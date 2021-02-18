Відомий радянський і російський актор Андрій Мягков помер на 83-му році життя. Він зіграв безліч ролей у театрі і кіно, але найбільше запам'ятався фільмами "Іронія долі, або З легкою парою" та "Службовий роман".
Андрій Мягков – біографія
Народився Андрій Мягков у Ленінграді в 1938 році. За наполяганням батька закінчив Ленінградський хіміко-технологічний інститут, недовгий час працював в Інституті пластичних мас.
Читайте такожПомер легендарний джазовий музикант Чик КоріаУ 1965 році він закінчив Школу-студію МХАТ. Після цього вступив до театру "Современник". У 1977 році перейшов до Московського художнього театру, а після його розколу в 1987 році залишився у МХТ імені Чехова.
У кіно вперше знявся в 1965 році у ролі дантиста Чеснокова в комедії "Пригоди зубного лікаря". Багато років знімався у фільмах режисера Ельдара Рязанова.
Мягков є автором трьох детективних романів, також він захоплювався портретним живописом. В останні роки життя актор вів відокремлений спосіб життя, практично не даючи інтерв'ю.
Найвідоміші ролі Мягкова у кіно
Андрій М’ягков прославився насамперед своїми роботами в кіно.
Найвідомішими його ролями є Женя Лукашин із фільму "Іронія долі, або З легкою парою" та Анатолій Новосельцев зі "Службового роману", які зняв Ельдар Рязанов. За ці два персонажі він був удостоєний держаних премій.
Також Мягков запам’ятався участю у фільмі Микити Михалкова "Жорстокий романс".
Позиції Мягкова щодо України
У 2014 році Андрій Мягков не підтримав захоплення Росією Криму. Він був одним із російських артистів, які виступили проти дій російського президента Володимира Путіна в Криму.
Невдовзі Міністерство культури України внесло Андрія Мягкова до так званого "білого списку" діячів культури й мистецтва різних країн, які підтримують територіальну цілісність і суверенітет країни.
Цікаво, що фільм "Іронія долі" до показу в Україні заборонений. Адже одну з подруг головної героїні зіграла актриса Валентина Тализіна, котру внесено до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України.
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