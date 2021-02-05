Голівудська акторка Анджеліна Джолі продає дорогу картину - подарунок від її колишнього чоловіка Бреда Пітта.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, це полотно пензля британського прем`єр-міністра Вінстона Черчілля, яке він написав під час другої світової війни. Називається "Вежа мечеті Кутубія".
За попередніми оцінками, вартість картини - майже 3,5 мільйони доларів. Аукціон заплановано на 1 березня.
Нагадаємо, кілька років екс-подружжя не могло прийти до компромісу в питанні опіки над дітьми. Їхній шлюборозлучний процес почався у 2016 році. Зараз же між Анджеліною і Бредом встановилися добрі стосунки.
Як відомо, у Джолі і Бреда Пітта троє рідних дітей, а також троє прийомних.
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