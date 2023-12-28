Блогерка неодноразово говорила, що буде продовжувати слухати треки зрадниці.

Блогерка Анна Алхім в черговий раз оскандалилася своєю витівкою. Днями відбувся її "новорічний корпоратив", на якому вона вирішила заспівати пісню зрадниці Анни Асті "Цариця".

Алхім вийшла на сцену в червоній вечірній сукні і заспівала трек Асті українською мовою.

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли блогерка пропагує російську музику. Раніше вона говорила, що продовжить слухати Асті, незважаючи на те, що артистка родом з України поїхала в РФ і мовчить про злочинний режим Кремля.

Алхім не хоче приймати той факт, що російські артисти за прослуховування своїх пісень отримують фінансування. Потім вони платять податки в країну-агресорку, яка випускає ракети і дрони по українцях.

Як відреагували користувачі мережі

"Не люблю слово "кринж", але сюди воно підходить"

"Ось навіщо так низько опускатися?"

"Ганьба"

"Який кошмар"

Нагадаємо, на "новорічному корпоративі" Алхім мав виступити шоумен Анатолій Анатоліч. За його словами, він погодився на цей захід тільки тому, що Алхім пообіцяла зі сцени сказати, що не можна слухати російську музику, тим більше під час війни з Росією. Спочатку дівчина погодилася, проте потім заявила, що це було б лицемірством, тому що, насправді, вона так не вважає. В результаті Анатоліч відмовився від участі.

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