Алхім вже висловилася з цього приводу.

Блогерка Анна Алхім запланувала "новорічний корпоратив", на якому повинні були виступити Гарік Корогодський, Анатолій Анатоліч та інші знаменитості.

Однак зараз стало відомо, що Корогодський і Анатоліч відмовилися від участі. За словами Алхім, між ними виникло непорозуміння.

Вона каже, що Корогодський думав, що подія буде некомерційною. А коли дізнався, що квитки на подію будуть продаватися, а також там буде ікра і шампанське, то передумав брати участь.

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"Шампанське, ікра – він вважає, що зараз це не на часі", - сказала Алхім.

Що стосується Анатолія Анатоліча, то Алхім, щоб заманити його на свій "корпоратив", пообіцяла зі сцени сказати, що російський серіал "Слово пацана" дивитися не можна, як і слухати співачку родом з України, яка зрадила батьківщину, Анну Асті.

Однак пізніше Алхім передумала це робити. Тому Анатоліч теж відмовився від участі.

"Розумієте, якщо я вийду на сцену і почну говорити українською, - це буде лицемірство. Якщо я скажу, що "Слово пацана" не дивіться - це погано, Асті не слухайте - це погано, це буде брехня, тому що я її слухала і буду слухати", - заявила блогерка.

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч відповів, чи відчуває провину за те, що не воює на фронті.

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