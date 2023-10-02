Вона мовчить про війну і продовжує будувати бізнес в країні-агресора.

Українська співачка Anna Asti, яка народилася в Черкасах, вже давно перейшла на бік зла. Останні роки вона живе в Москві і активно розвиває там свою кар'єру.

Зараз же стало відомо те, що вона і зовсім отримала паспорт громадянина РФ. Зробити їй це було не складно, адже кілька років тому вона вийшла заміж за росіянина Станіслава.

Варто відзначити, що ще в 2021 році Анна Дзюба (справжнє ім'я співачки, - УНІАН) давала інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому розповідала про український паспорт. Тоді артистка говорила, що її все влаштовує, особливо після того, як після весілля вона отримала дозвіл на тимчасове проживання в Росії. Потім вона оформила посвідку на проживання.

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Міняти український паспорт на російський Анна не поспішала. У тому ж інтерв'ю вона зазначила, що в Україні живе вся її сім'я, тому вона хоче спокійно приїжджати на батьківщину і відвідувати маму.

Зараз же Асті все ж зважилася на зміну паспорта. Швидше за все, це пов'язано з повномасштабною війною в Україні, про яку знаменитість мовчить донині. У той же час вона представила новий альбом російській аудиторії, відкрила салон краси і навіть бар.

Нагадаємо, раніше Анна Асті згадала про батьківщину і сказала, що хоче заспівати українською.

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