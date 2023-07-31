Співачка намагається всидіти на двох стільцях?

Опальна співачка Анна Асті планує записати пісню українською мовою, яка буде асоціюватися у неї з любов'ю до батьківщини. Таку цинічну заяву вона зробила під час прямого ефіру в Instagram.

Вона розповіла, що зараз займається пошуком пісні, в яку вона вкладе всю душу і яка буде асоціюватися з Україною і тією землею, звідки вона родом.

"Було питання, пов'язане з тим, чи хочу я записати українську пісню коли-небудь. Насправді, дуже хочу. Так! І ми над цим працюємо. Просто поки не знайшли пісню, яка підходила б. Тому що мені хочеться, щоб ця пісня була прям така душа-душа неймовірна", - сказала Асті.

Блогер Богдан Беспалов вважає, що така заява Асті говорить лише про те, що вона стала рупором Кремля. За його словами, вона зараз просуває пропагандистські наративи про "братні народи".

Хоча є й інша думка. Можливо, Асті намагається всидіти на двох стільцях. У зв'язку з тим, що зараз росіяни стали небажаними, вона може спробувати повернутися в Україну, але навряд чи українці пробачать їй зраду.

Позиція Анни Асті щодо війни в Україні

Повномасштабна війна застала Асті в Україні. Вона разом зі своїм чоловіком приїхала провідати родичів, проте 24 лютого 2022 року, коли на Україну полетіли російські ракети, вона вирішила повернутися в країну-агресора. Співачка кілька днів провела в бомбосховищі, а потім залишила Україну.

Вже під час великої війни вона випустила пісню "Хобі" з Філіпом Кіркоровим, який, до слова, активно підтримує агресію РФ.

Крім того, Асті стала найкращою співачкою Росії. Вона отримала багато музичних нагород. Зараз вона продовжує активну концертну діяльність як в РФ, так і за кордоном.

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