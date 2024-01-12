Її концерти скасовують в останній момент.

У російському Омську після доносу скасували концерт співачки Лоліти Мілявської. Він повинен був відбутися в п'ятницю, 12 січня.

Місцеве видання "Супер Омськ" пише, що причиною скасування послужила скарга "Ради отаманів козачого народу". Вони звинуватили співачку в "пропаганді різного роду сексуальних збочень" після скандальної вечірки.

"Нам незрозуміло, кому в Міністерстві культури прийшла в голову думка після всенародного засудження "голої вечірки" Анастасії Івлєєвої "рекламувати" дані персонажі на Омській землі. Тим більше маючи інформацію, що Лоліті Мілявській було відмовлено в гастрольному турі в ряді міст Підмосков'я і нашими сусідами - Тюменською областю", - йдеться в заяві.

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У Міністерстві культури Омської області заявили, що домовилися надати Лоліті майданчик ще півроку тому. "Договір на надання залу підписаний не був, квитки в касах Омської філармонії не продаються. Концерт в зазначені числа в Омську проводитися не буде", - сказали вони.

Сама Лоліта заявила, що це було передбачувано. "Я прихильниця філософської течії "стоїцизм", яка вчить тримати удар", - сказала співачка.

"Гола" вечірка Івлєєвої: що відомо

У грудні російська блогреша Настя Івлєєва, яка спочатку виступила проти війни, а потім замовкла і видалила цей пост, влаштувала вечірку з дрес-кодом "almost naked".

Фотографії зірок в напівоголеному вигляді викликали обурення у російських "патріотів", вечірку зажадали перевірити на пропаганду ЛГБТ, наркотиків і екстремізму. Незважаючи на те, що ряд учасників записали відео з вибаченнями, їх "скасовують" і штрафують.

Мілявська родом з України, проте продовжує працювати і жити в РФ, поки війська країни-агресора бомблять і окупують її батьківщину. В одному з інтерв'ю вона сказала, що вона "вийшла за Росію", яка дала їй все.

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