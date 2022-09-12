Українська співачка і зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер показала пікантне фото в прозорій нижній білизні. Вона зазначила, що готується до майбутнього весілля не тільки морально, а й фізично. Цим знаменитість натякнула на те, що витрачає багато часу і сил на те, щоб підкачати свої форми.
Вона також додала, що і її майбутній чоловік Олександр Волошин даремно часу не витрачає - він посилено займається спортом, щоб у найважливіший день у своєму житті.
Також зірка серіалу "Школа" показала варіанти обручок, які вони пригледіли з нареченим.
Відзначимо, що Трінчер нерідко публікує свої відверті знімки, тому публіка вже звикла до її фотографій в білизні або прозорому одязі.
Нагадаємо, в останні кілька днів Анну Трінчер атакують шанувальники. Вона поділилася фотографією фрагмента свого весільного плаття - наряд співачка обрала жовтий. Прихильники просять Трінчер змінити вибір, так як жовтий колір - до розлуки. Сама знаменитість переконана, що це її ідеальне плаття, і міняти вона нічого не буде. Навіть попри те, що нареченому жовта сукня теж не сподобалося.
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