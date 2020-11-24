Аня Рубік знялася на обкладинку журналу.

Польська модель Аня Рубік знялася для обкладинки модного глянцевого журналу Vogue.

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На фото дівчина постала абсолютно голою. Але її тіло обмотує червоний відрізок тканини, який також пов'язує її руки. А на обличчі Ані намальована блискавка.

Саме таку блискавку можна було побачити на транспарантах в Польщі, коли дівчата виступали проти заборони абортів.

"Я хотіла, щоб фотосесія передала бунт і нашу силу. На фото я оголена. У патріархальних строях жіноче тіло піддається сексуалізації, є чимось поганим, що виходить за рамки норм. Саме тому оголеність стала символом революції жінок. Наразі в Польщі намагаються відібрати у жінок право розпоряджатися їх власним життям і своїм тілом", - написала Аня Рубік у своєму Instagram.

Нагадаємо, 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі визнав незаконним право жінки на аборт у разі виявлення у плода серйозної патології або невиліковного захворювання, що становить приблизно 98% від загальної кількості абортів у Польщі. Акції протесту почалися в цей же день і згодом охопили всі великі міста.

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Автор: УНІАН