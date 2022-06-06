Також співачка подякувала "крашу" всіх українок.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що з початку повномасштабної війни в Україні у неї з'явилися проблеми зі сном.

Але співачка таки може заснути, але тільки завдяки одному чоловікові - раднику глави ОПУ Олексію Арестовичу. За словами Полякової, вже понад 100 днів війни саме він дарує їй міцний сон. За це вона пообіцяла щотижня відправляти йому сир власного виробництва.

"Він заколисує мільйони жінок. Чоловіки, беріть приклад, як потрібно спілкуватися з жінками. У мене були проблеми зі сном. І тільки Арестович на ніч мене заколисує. Це найкраще моє снодійне", - сказала Полякова в інтерв'ю Олесі Бацман.

Також вона додала, що Арестович зараз працює психоаналітиком для мільйонів українців. У нинішніх реаліях це дуже важливо і цінно.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько розповіла, чому її бісить Арестович.

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