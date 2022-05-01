Астаф'єва намагалася достукатися до Artik, але він її заблокував.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва розповіла, що писала артисту Артему Умрихіну (Artik) про війну в Україні, але він нічого їй не відповів.

За словами Даші, вона не розуміє, як Артем може випускати новий музичний альбом в РФ, коли окупанти бомблять його рідний Харків.

"Ці придурки Artik&Asti... Вони виступали тут щомісяця. І в день, коли розбомбили Харків, це місто Artik, це його рідне місто. Він презентує альбом. Я йому кажу: "Ну ти (з глузду з'їхав - неценз.)?". Ну ти, реально, (блін - неценз.), твоє рідне місто бомблять, а ти презентуєш альбом? Ну хоч щось у тебе є? Мозок, душа? Він мене заблокував одразу", - розповіла Астаф'єва в програмі "ЖВЛ".

Також вона додала, що не вважає людьми опальних артистів, які спокійно живуть і працюють в РФ, поки російська армія знищує їх Батьківщину і вбиває мирне населення.

"Мені так соромно, що вони залишаються жити там, що вони мовчать. Це не артисти. Це навіть не люди. Це витратний матеріал, ними просто користуються", - додала Астаф'єва.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва ледь стримуючи сльози "пройшлася" по Повалій та іншим зіркам-мовчунам.

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