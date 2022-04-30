Модель сказала, що їй соромно за українців, які залишаються жити і продовжують працювати в Росії.

Українська модель та співачка Даша Астаф'єва сказала, що ті українські зірки, які продовжують працювати в Росії і мовчать про війну в Україні - вороги для кожного з нас. Свою позицію зірка висловила в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Залишаючись там, вони назавжди залишаються ворогами для кожного з нас. Тут вбивають твоїх знайомих, твоїх людей, твоїх дітей, твоїх родичів. Люди не мають змоги втекти, заховати себе та своїх дітей. Вони не випадково, а навмисно вбивають. І ви залишаєтеся в цій країні? Ви називаєте це "спецоперацією"? Вони не мають права жити", - ледь стримуючи емоцій сказала Даша Астаф'єва.

Також вона згадала про мовчунку Таїсію Повалій, яка продовжує співати на концертах в Кремлі.

"Я не кажу про цю гнилу труху типу Тіматі, Баскова, Рудковської… Це для мене взагалі нечисть. Вони і в мирному житті були для мене нечистю. Але зараз я просто не розумію, як наші земляки таке роблять… От Тая Повалій… Я на неї колись казала "мама", у нас там з нею свій прикол був. Мені так соромно, що вони лишаються жити там. Мені так соромно за те, що вони мовчать", - розповіла модель.

"Я розумію, що це не артисти. Вони навіть не люди. Це просто "расходный материал". Ними просто користується російська влада", - додала Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, Полякова заявила, що багато українців не повернуться додому, бо не буде де жити.

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