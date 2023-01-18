Перша леді не змогла стримати емоцій.

Перша леді України Олена Зеленська перед своїм виступом на сесії Всесвітнього економічного форуму в Давосі дізналася про страшну авіакатастрофу в Броварах, в результаті якої загинули глава МВС Денис Монастирський, його заступник і діти.

Як повідомляє Daily Mail, Зеленська не змогла стримати емоцій і розридалася. Однак їй все ж вдалося взяти себе в руки і виступити на форумі. Крім того, в Давосі вшанували пам'ять загиблих в цій авіакатастрофі.

"Сьогодні ще один дуже сумний день. Нові втрати. Думаю, ви розумієте мої емоції. Можливо, вони недоцільні в політичному та економічному діалозі, але я впевнена, що війна змінила весь наш діалог так само, як змінила світ", - сказала Зеленська зі сцени.

Відео дня

Авіакатастрофа в Броварах - що відомо

Вранці 18 січня в Броварах Київської області розбився вертоліт, на борту якого перебували 9 осіб. Серед них - глава МВС Денис Монастирський. Всі пасажири загинули.

Відомо, що вертоліт впав на територію дитячого садка. В результаті авіакатастрофи загинули 18 осіб, серед яких діти. Ще 29 людей отримали поранення.

Зараз з'ясовуються всі можливі причини падіння вертольота.

Вас також можуть зацікавити новини: