За словами знаменитості, він давно за це виступав.

Відомий український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк відреагував на санкції РНБО на адресу артистів з України, які підтримали Росію. В інтерв'ю YouTube-каналу "Rostyslove Production" Кондратюк підкреслив, що давно підтримував це.

"Я за таке топив. Це люди, які свідомо чи несвідомо не можуть зрозуміти факт, що вони підіграють агресору. Агресору, який порушує територіальну цілісність України, вбиває українців, вбиває солдатів наших, цивільних. Відповідно, не може не бути санкцій. Я радий, що нарешті", - зазначив Кондратюк.

Також він радий, що після введення цих санкцій зірки позбавляються звання "Народний артист України".

"Саме в Росії вона може називатися як завгодно. Тому що саме в Росії слово "репутація" має не те значення, яке є за визначенням. Але, наприклад, виступати як "найтитулованіша" співачка України десь в клубах або концертних залах Німеччини вже, мабуть, не напишуть організатори. Хоча на сьогоднішній день публіка зриває ці концерти і організатори просто шкодують, що вони з цим зв'язалися", - додав Кондратюк.

Нагадаємо, нещодавно РНБО запровадила санкції проти артистів, які підтримали війну в Україні. До списку санкцій потрапили українські артисти - Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко.

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