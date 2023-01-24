Військовослужбовиця Євгенія Емеральд, яка відома як "Жанна д'Арк", розповіла про самопочуття під час другої вагітності. Зараз вона перебуває на 29 тижні. Захисниця зізналася, що у неї часто відбуваються емоційні скачки, через які вона свариться з близькими. Також її довго мучив токсикоз. Близько місяця вона не могла встати з ліжка, але зараз ситуація трохи стабілізувалася.
"Звичайно, не так це все представляла вдруге. Вагітність важка. Нервова, емоційна. Дуже багато сліз було. Дуже сильний токсикоз до 7-го місяця. Я сварилася з близькими і друзями. Мені тепер соромно за це, але в моменті щось ніби мною керувало, і то була не я... Або це війна так відбилася, або це гормони, я не знаю. Іноді якась дрібниця здавалася мені горем вселенського масштабу. Був один місяць, коли я тупо лежала, майже не вставала. Але зараз все змінилося", - розповіла у своєму блозі снайперка.
Окремо вона зазначила, що чоловікам потрібно запастися терпіння, якщо їхні жінки при надії.
"Хочу окремо побажати чоловікам витримки, розуміння і підтримки в цей особливий період, коли жінка в положенні. Для нас це неймовірно важливо", - резюмувала Емеральд.
Варто відзначити, що вже відомо стать дитини - снайперка чекає на дівчинку.
Хто така Євгенія Емеральд
До 24 лютого 2022 року була підприємцем, займалася ювелірною справою, однак після початку повномасштабної війни вирішила захищати свою країну і стала снайпером полку спеціального призначення НПУ "Сафарі". Восени 2022 року вона вийшла заміж за військовослужбовця, а незабаром повідомила, що чекає на дитину.
Нагадаємо, вагітна снайперка Емеральд розповіла, за що її цькують.