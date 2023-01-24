Військовослужбовиця з позивним "Жанна д'Арк" поділилася подробицями свого самопочуття на 29 тижні вагітності.

Військовослужбовиця Євгенія Емеральд, яка відома як "Жанна д'Арк", розповіла про самопочуття під час другої вагітності. Зараз вона перебуває на 29 тижні. Захисниця зізналася, що у неї часто відбуваються емоційні скачки, через які вона свариться з близькими. Також її довго мучив токсикоз. Близько місяця вона не могла встати з ліжка, але зараз ситуація трохи стабілізувалася.

"Звичайно, не так це все представляла вдруге. Вагітність важка. Нервова, емоційна. Дуже багато сліз було. Дуже сильний токсикоз до 7-го місяця. Я сварилася з близькими і друзями. Мені тепер соромно за це, але в моменті щось ніби мною керувало, і то була не я... Або це війна так відбилася, або це гормони, я не знаю. Іноді якась дрібниця здавалася мені горем вселенського масштабу. Був один місяць, коли я тупо лежала, майже не вставала. Але зараз все змінилося", - розповіла у своєму блозі снайперка.

Окремо вона зазначила, що чоловікам потрібно запастися терпіння, якщо їхні жінки при надії.

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"Хочу окремо побажати чоловікам витримки, розуміння і підтримки в цей особливий період, коли жінка в положенні. Для нас це неймовірно важливо", - резюмувала Емеральд.

Варто відзначити, що вже відомо стать дитини - снайперка чекає на дівчинку.

Хто така Євгенія Емеральд

До 24 лютого 2022 року була підприємцем, займалася ювелірною справою, однак після початку повномасштабної війни вирішила захищати свою країну і стала снайпером полку спеціального призначення НПУ "Сафарі". Восени 2022 року вона вийшла заміж за військовослужбовця, а незабаром повідомила, що чекає на дитину.

Нагадаємо, вагітна снайперка Емеральд розповіла, за що її цькують.

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